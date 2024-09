Caprile attendeva un'occasione: ora vuole sfruttarla al massimo

Adesso tocca a Caprile. Il Napoli ha perso Alex Meret, che ha accusato un problema nell'ultimo match giocato in casa della Juventus. Il portiere - si legge anche su Il Mattino - oggi si sottoporrà ad alcuni test clinici per valutare l'entità dell'infortunio all'adduttore della coscia sinistra che l'ha costretto ad uscire nell'incontro dell'Allianz Stadium. Il timore è che Meret possa aver subito una lesione e in questo caso il Napoli spera che si tratti di soltanto di un problema di primo grado.

In questo caso il portiere friulano resterebbe fuori per circa due settimane o venti giorni ma, qualora l'infortunio fosse più grave, Meret potrebbe stare ai box anche per un mese e mezzo. Le chiavi della porta in ogni caso passeranno proprio a Caprile, che si è difeso bene contro la Juventus nell'ora di gioco che ha avuto a disposizione a Torino. L'ex Empoli ha dimostrato di essere all'altezza del Napoli, dopo una lunga trafila compiuta nelle ultime stagioni. La prossima chance arriverà già giovedì, quando gli azzurri si giocheranno gli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Palermo. Caprile attendeva un'occasione del genere e adesso vuole sfruttarla al massimo.