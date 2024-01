Carratelli: "ADL vuol fare tutto da solo, non ingaggerà mai un uomo di calcio"

Così scrive Mimmo Carratelli nel suo editoriale per il Corriere dello Sport.

"Adagiatosi in uno stato di rilassatezza totale dopo l’addio di Spalletti e Giuntoli, come se la squadra campione d’Italia potesse continuare a vincere “da sola”, puntando addirittura alla Champions, De Laurentiis ha perduto il controllo del Napoli". Così scrive Mimmo Carratelli nel suo editoriale per il Corriere dello Sport.

"Dopo vent’anni, da principiante a navigato imprenditore di calcio, il presidente capace di centrare ogni anno il colpo fortunato nella scelta dell’allenatore e dei giocatori ha steccato. Comprare oggi giocatori “belli a vedersi”, come il talentuoso Samardzic, potrebbe rivelarsi sbagliato. Si tratta di giocatori buoni per la “piazza”, ma senza un positivo “incastro” nella squadra: non sono il trascinatore, il leader, l’uomo-squadra in grado di scuotere e rilanciare il Napoli addormentato di oggi e il Napoli nuovamente ambizioso di domani. Ma il presidente vuole fare da solo e non ingaggerà mai l’uomo di calcio che potrebbe aiutarlo. Mentre il momento nero del Napoli richiederebbe una presenza presidenziale forte e coinvolgente, sanando le scontentezze della squadra, De Laurentiis è in Spagna. Bene le scuse per gli errori commessi. Ma è ancora un errore questa lontananza".