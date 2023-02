Carratelli al CdS: "Conferenze Spalletti come sedute spiritiche, Napoli ipnotizzato e vincente!"

Mimmo Carratelli, firma storica del giornalismo napoletano, si esprime così in un fondo per l'edizione odierna del Corriere dello Sport

Mimmo Carratelli, firma storica del giornalismo napoletano, si esprime così in un fondo per l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Guardo Spalletti nelle conferenze-stampa che sembrano sedute spiritiche, guardo come rotea la testa, come sospira e parla, parla e sospira, e gioca prudentemente con la biro, e sfiora il microfono, e ci stiamo addormentando tutti, ammaliati e ipnotizzati da questo guru toscano, e qualcosa capisco. Spalletti ha ipnotizzato l’intera “rosa” del Napoli e le sta facendo vivere un sogno. Se si svegliano, tutto finisce. Intanto, vanno in campo ipnotizzati e vincenti. Che meraviglia!".