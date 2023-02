Carratelli sul CdS: "A Napoli periferia di tutto ci sono tante eccellenze e ora il calcio è tra queste"

Mimmo Carratelli, firma storica del giornalismo napoletano, si esprime così in un fondo per l'edizione odierna del Corriere dello Sport

Mimmo Carratelli, firma storica del giornalismo napoletano, si esprime così in un fondo per l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "C’è questo Napoli che fa spettacolo in Italia (qualcuno dice ancora che preferisce andare al circo, per lo spettacolo) e che meraviglia in Europa. Una squadra così, a Napoli poi, periferia di tutto, dove, diceva Brera, non si vincerà mai niente a causa dello scirocco, poi arrivò il “divino sgorbio”, come lui lo chiamava, e fu un’altra storia, a Napoli, dico, che sta succedendo?