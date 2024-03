Carratelli sul Cds: "ADL dovrebbe calmarsi, ma a 75 anni un uomo non cambia più"

Il giornalista Mimmo Carratelli sul Corriere dello Sport, nel suo editoriale, parlando del presidente del Napoli, scrive

Il giornalista Mimmo Carratelli sul Corriere dello Sport, nel suo editoriale, parlando del presidente del Napoli, scrive: "Aurelio De Laurentiis è il problema antropologico del secolo. Deve cambiare. Deve fare un passo indietro. Non può essere sempre irascibile. Deve darsi una calmata. Non deve aggredire. Ma il poeta ammonisce: perdete ogni speranza voi che pensate questo. Non si cambia un uomo a 75 anni. L’impasto si è solidificato. La sua natura è incorreggibile. Il lessico volgare ineliminabile. E il calcio, vetrina più popolare del cinema, gli dà modo di esprimersi ai massimi livelli di bile, di nervoso, di insulti. Lo scazzo non vuole pensieri".