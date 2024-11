Caso Manolas-Diawara, la tesi dei PM: "Falso in bilancio per un favore alla Roma"

Il Napoli e Aurelio De Laurentiis sono accusati di falso in bilancio finalizzato "a far conseguire un ingiusto profitto alla società As Roma" nell'ambito della doppia operazione Manolas-Diawara: il difensore greco nel 2019 passò in azzurro per la cifra della clausola (36 milioni di euro), mentre il centrocampista fu ceduto per 18 milioni. Questo è quanto scrive Il Mattino sulla vicenda:

"Nell’acquistare Manolas (per oltre 31 milioni di euro), il club azzurro avrebbe ceduto Diawara, contribuendo a creare valori artificiali e garantendo ingiusto profitto alla Roma. Intanto, i pm valutano l’ipotesi di accorpare il caso Manolas alla precedente inchiesta legata all’acquisto di Victor Osimhen: si va verso un processo unificato a carico del patron del Napoli".