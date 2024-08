Caso Osimhen, Conte ha fretta: ADL continua a rassicurare il tecnico

Il presidente gli ha ribadito a più riprese l'intenzione di esaudire le sue richieste

Nessuna tensione, ma Antonio Conte scalpita. E mette fretta al Napoli. È quanto sostiene Il Mattino che oggi tra le sue pagine spiega che il tecnico degli azzurri non ha ancora perso la pazienza soprattutto perché De Laurentiis continua a rassicurarlo: il presidente gli ha ribadito a più riprese l'intenzione di esaudire le sue richieste, spiegando che al momento l'unico intoppo sul mercato è la cessione (bloccata) di Victor Osimhen.

"Ma Conte ha fretta. Ed è evidente", scrive senza mezzi termini il quotidiano campano mentre sottolinea che al Napoli mancano almeno altri cinque innesti per poter competere per le posizioni di vertice. Nel mentre il mercato è entrato nella fase calda e il via al campionato si avvicina.