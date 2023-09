Caso Osimhen, in Nigeria ce l'hanno col Napoli: il suo clan accusa il club di razzismo

A ogni post che compare sui social del Napoli, dopo il caso legato a Victor Osimhen, c'è l'invasione di utenti di Lagos che scrive #RespectVictor.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

A ogni post che compare sui social del Napoli, dopo il caso legato a Victor Osimhen, c'è l'invasione di utenti di Lagos che scrive #RespectVictor. Ora con la nota del club il gelo si è sciolto, almeno in parte, ma dalla Nigeria non sono arrivate parole di distensione: quasi tutto il suo clan accusa il club di "razzismo" e di "non aver protetto il suo campione. A scriverlo è Il Mattino.