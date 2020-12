Caso Suarez, spunta un'intercettazione: "Paratici gli ha detto di aspettare gennaio"

Continua a tenere banco il caso legato all'esame-farsa sostenuto da Luis Suarez presso l'Università per Stranieri di Perugia in estate. L'ex Barcellona è stato ascoltato dai pm e La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna pubblica un'intercettazione emersa dall'inchiesta tra la professoressa Spina e suo marito. "Mi ha detto che Paratici lo ha chiamato stamattina e gli ha detto che per fare la cittadinanza ci vuole un mese. Che la Juventus si accorga oggi che per fare la cittadinanza ci vuole un mese mi sembra poco credibili e quindi Paratici gli ha proposto di aspettare sei mesi e poi di rientrare in Champions tra sei mesi. Lui però vuole giocare la Champions perché ha 33 anni e ha detto che forse cerca un'altra squadra. Così è stato, visto che Suarez s'è poi accasato all'Atletico Madrid.