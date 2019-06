Castagne, giorno decisivo: se non rinnova con l'Atalanta chiederà la cessione al Napoli

Napoli sempre vigile sul futuro di Timothy Castagne ed oggi potrebbe essere una giornata molto importante per decidere le sorti dell'esterno classe '95. Così scrive l'edizione odierna di Tuttosport: "E’ previsto per oggi l’incontro tra gli agenti di Timothy Castagne e il ds atalantino, Sartori. Si parlerà del rinnovo (e adeguamento) del contratto che scadrà nel 2021, altrimenti Castagne chiederà la cessione: sullo sfondo c’è il Napoli che lo avrebbe scelto come rinforzo per le corsie esterne".