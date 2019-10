CdM - A Castel Volturno particolare attenzione su Gaetano: possibile chance con la SPAL

Chissà che SPAL-Napoli non possa essere la prima presenza stagionale di Gianluca Gaetano. C'è stata particolare attenzione per il giovane azzurro, fin qui ancora a secco di minuti, durante le prove tattiche a Castel Volturno. A partita in corsa il classe 2000 potrebbe trovare oggi un po' di spazio. A riportarlo è il Corriere del Mezzogiorno.