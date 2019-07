CdM - A Dimaro arrivano i big: sette giovani azzurrini lasciano il ritiro

Arrivano i big: oggi primo giorno a Dimaro per Dries Mertens, Mario Rui, Elseid Hysaj, Piotr Zielinski e Arek Milik. Domani toccherà a Lorenzo Insigne e Kostas Manolas. Come riferisce l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, Alex Meret è atteso per il 18 luglio mentre Nikita Contini andrà via il 15 per trasferirsi alla Virtus Entella. Il quotidiano spiega come faranno spazio ai sette «nuovi» Sgarbi, Labriola, Zanoli, Zedadka, Marfella e Zerbin: i primi tre a casa, gli altri tra Cesena e Bari.