CdM - ADL-Ancelotti, fiducia rinnovata ma Carlo sta pensando anche alle dimissioni

Nonostante la fiducia rinnovata da De Laurentiis nel corso degli ultimi giorni, per Ancelotti il destino sembra ancora tutto da definire. Lo stesso allenatore azzurro, in caso di risultati positivi, potrebbe optare per una scelta a sorpresa, come riporta questa mattina Il Corriere del Mezzogiorno: "De Laurentiis gli ha rinnovato la fiducia, un atto dovuto. Lui non esclude che dopo la qualificazione agli ottavi potrebbe dimettersi. Uno scenario possibile ma che sarà comunque condizionato da stasera, l’ultima spiaggia".