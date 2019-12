CdM - ADL, nessun sermone durante la cena di Natale: posizione ferma sul caso multe

Niente svolta sul caso multe, nessun discorso ieri durante la Cena di Natale a Villa D'Angelo. Lo racconta questa mattina anche Il Corriere del Mezzogiorno: "Chi si aspettava grandi svolte riguardo alla battaglia legale che si è scatenata dopo l’ammutinamento dello scorso 5 novembre è rimasto deluso, De Laurentiis non ha annunciato alcuna novità in relazione alle multe o all’ansia per l’eventuale causa per il danno all’immagine. Il presidente azzurro ha esortato tutta la squadra a fare meglio. Un discorso, anche il suo, breve ma intenso. Nessun sermone o accenno a rimproveri".