CdM - ADL, tramontato l'iniziale piano di mercato: Raiola tratta Lozano con il Valencia

L'edizione di oggi de Il Corriere del Mezzogiorno fa il punto sul mercato in casa Napoli, con quella che era inzialmente la strategia di De Laurentiis: "Il patron ha confermato il piano che il Napoli aveva qualche mese fa: portare a casa in prestito James, un rifinitore con i compiti di diventare il faro del gioco, e un altro giocatore tra le linee bravo ad attaccare la profondità e gli spazi proprio come Lozano trattato fino a pochi giorni fa.

Questo progetto è ormai molto lontano, Raiola per Lozano sta trattando con il Valencia e James è molto più vicino all’Atletico Madrid".