CdM - "Aggrappati alla Champions per ritrovare smalto e motivazioni"

Per due volte nella storia del Napoli di De Laurentiis è stato conquistato il pass per gli ottavi di Champions League. Lo ricorda l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che sottolinea la grande opportunità martedì contro il Salisburgo: "Successe con Mazzarri (stagione 2011/2012) e con Sarri quattro anni più tardi. L’occasione di domani è di importanza fondamentale, per la classifica (vincendo il Napoli si qualificherebbe e manterrebbe il primato del girone) ma soprattutto per l’autostima di una squadra che in campionato sta avendo un rendimento troppo altalenante. Sconfitta sabato a Roma, da un mese non vince in trasferta e prima del ko all’Olimpico era reduce da due pareggi consecutivi. La Champions è la competizione in cui in questo momento bisogna aggrapparsi per ritrovare smalto, motivazioni e quindi competitività anche in campionato. Eppure sono (quasi) gli stessi, i giocatori che finora hanno giocato su entrambi i fronti, mostrando però un doppio volto. Partite di grande intensità in Europa, troppo arrendevoli in campionato".