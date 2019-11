CdM - Al San Paolo pochi spettatori per il Genoa: si prepara un'atmosfera ostile

L'edizione di oggi de Il Corriere del Mezzogiorno fa il punto sul momento in casa Napoli in vista del match contro il Genoa: "La storia recente del Napoli non conosce contestazioni, bisogna riportare la memoria indietro di circa dieci anni per vicende analoghe. I protagonisti attuali in maglia azzurra dovranno reggere le pressioni di un pubblico arrabbiato, scosso dall’ammutinamento della notte di Napoli-Salisburgo. Un compito difficile per calciatori che negli ultimi anni hanno spesso palesato delle difficoltà nell’affrontare le gare ad alta tensione, quelle in cui il pallone pesa più del solito. Al San Paolo sono previsti circa 25000 spettatori, toccherà ai ragazzi di Ancelotti ammorbidire il clima che nelle battute iniziali della partita avrà un’atmosfera ostile come dimostra l’«antipasto» dell’allenamento a porte aperte di giovedì pomeriggio".