CdM - Al Thani-Napoli, 560 mln per il pacchetto azionario di maggioranza: nessuna apertura di ADL

Anche l'edizione online de Il Corriere del Mezzogiorno ha dato spazio al presunto interesse della famiglia Al Thani per il Napoli di De Laurentiis: "Secondo il Daily Mail, la famiglia dello sceicco Al-Thani (proprietario del Psg) sarebbe pronta a presentare un’offerta di 560 milioni di euro per acquistare il pacchetto azionario di maggioranza del calcio Napoli. Aurelio De Laurentiis è a Los Angeles, ma finora non ci sono mai stati segnali da parte della proprietà del Napoli di voler cedere il pacchetto azionario".