CdM - Allan, infortunio alla Manolas: salterà almeno tre partite

Allan ha riportato due costole incrinate a causa del colpo rimediato nella sfida con il Liverpool e resterà fuori dai giochi per un paio di settimane circa. A riportarlo è il Corriere del Mezzogiorno, che spiega nel dettaglio la natura dell'infortunio: "Il dolore è cresciuto nel corso del tempo e ieri l’ha costretto a non poter allenarsi in gruppo, a iniziare il ciclo di terapie. Si tratta di un problema simile a quello che ha patito Manolas dopo la gara contro il Verona del 20 ottobre scorso. Allan dovrà fermarsi almeno per due settimane, salterà anche le sfide contro Udinese e Genk, si punta al recupero per la partita contro il Parma del 14 dicembre ma c’è anche il rischio che possa rientrare per la trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo, ultimo impegno prima di Natale".