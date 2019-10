CdM - Ancelotti col tridente e altre tre armi a partita in corso: Lozano, Llorente e Milik

Il Napoli vola a Torino per sfidare i granata in una partita dal sapore speciale che vale già tanto per la formazione di Carlo Ancelotti. L'allenatore azzurro dovrebbe affidarsi al tridente formato da Callejon, Mertens e Insigne, lasciando fuori tutti gli altri attaccanti in rosa, anche i nuovi arrivati. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno: "Lozano, Llorente e Milik sono le possibili armi a gara in corso con caratteristiche diverse per cambiare la partita".