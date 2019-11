CdM - Ancelotti pensa di cambiare modulo: idea 4-3-3 per facilitare i calciatori

Ancelotti cerca di far concentrare la squadra sul lavoro di campo, nelle sue riflessioni c’è l’idea di adottare il 4-3-3, un sistema di gioco più consono alle caratteristiche di vari giocatori-chiave, cercando di costruire una squadra più equilibrata e semplificando il lavoro dei calciatori in campo in questo momento così complicato. Lo riporta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.