Cdm - Ancelotti può essere contento solo per il mercato: Di Lorenzo e Lozano i migliori a Torino

"Lo Stadium resta il tempio del calcio possibile, unico, vincente e soprattutto imprevedibile. Dove anche i miracoli sono ammessi nella serata brutta poi bella e infine terribile per il Napoli di Ancelotti", scrive il Corriere del Mezzogiorno che analizza la gara di ieri con la rimonta da 3-0 a 3-3 con la danza messicana di Hirving Lozano a rendere l’impresa (quasi) memorabile: "Ancelotti ha già perdonato Koulibaly, probabilmente non perdonerà i suoi per essersi sgretolati nella fase centrale di una partita delicata e difficile. Può dirsi però contento. Non certo per la prestazione della sua squadra, a tratti imbarazzante, e neanche per il risultato. Ma per il mercato, che se non ha colmato il gap con la Juventus (troppo più forte nelle individualità) ha migliorato il suo Napoli. Di Lorenzo e Lozano i migliori e soprattutto autori, con Manolas, della rimonta impossibile, poi cancellata da Koulibaly. Non basta al Napoli presentarsi con coraggio per avere la meglio sulla Juventus più agguerrita di sempre. Perché il coraggio ha avuto un tempo troppo limitato (l’avvio di gara) e la paura ha preso il sopravvento dopo il primo gol subito. Una tale paura da offuscare il pensiero e l’azione. Non è stata una bella figura neanche sul fronte del gioco. La nota positiva su chiama Lozano, entrato a inizio ripresa e capace, da solo, di dare la scossa alla squadra".