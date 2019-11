CdM - Ancelotti sta provando il 4-3-3, idea nata dopo confronto con i calciatori

Il Napoli, che non vince da cinque partite, ha sofferto problemi mentali e tattici. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che annuncia un possibile cambio tattico in casa azzurra: "C’è anche il campo in cui è necessario trovare maggiore equilibrio e solidità. Il Napoli di Ancelotti ha preso forma proprio durante una sosta per gli impegni delle Nazionali: gli azzurri, dopo la sconfitta di Genova contro la Sampdoria, a settembre 2018 si presentarono alla ripresa contro la Fiorentina con il 4-4-2 dopo le prime tre gare disputate con il 4-3-3 ereditato da Sarri. La storia potrebbe ripetersi, la sosta può essere lo strumento per cambiare l’anima tattica del Napoli. Gli azzurri stanno provando in campo il 4-3-3, l’idea ha preso corpo nei confronti tra Ancelotti e vari calciatori che lo ritengono più congeniale alle proprie caratteristiche. Insigne non sarebbe costretto a tanti ripiegamenti difensivi, Lozano giocherebbe nel ruolo in cui è cresciuto, quello in cui negli spezzoni contro Roma e Genoa ha realizzato l’assist per il gol di Milik e il cross per il colpo di testa di Elmas parato da Radu".