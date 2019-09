CdM apprezza Llorente: "Soldi e successi non lo cambiano, è il miglior interprete per il bel calcio"

Nella giornata di ieri Fernando Llorente s'è presentato da nuovo attaccante del Napoli in conferenza stampa e gli apprezzamenti per il primo assaggio del Re Leone non mancano. S'è mostrato sicuro di sé, consapevole del suo ruolo, poco incline a vantarsi per il suo palmares. Ne parla bene l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno con l'editoriale a firma di Monica Scozzafava: "C’è di più, i trofei conquistati non lo hanno trasformato in una icona piena di soldi e tutta muscoli. Llorente fa il calciatore e nonostante ciò è espressione di una bellezza non costruita, normale e sobria.

[...] Bellezza è anche il sorriso ampio e avvolgente, la pronuncia perfetta della lingua italiana (dopo quattro anni di assenza non è affatto scontato), la naturalezza con la quale finge di stare un passo indietro e invece è già avanti tre metri. Il gossip non è il suo mondo, i social sono un mezzo che dosa con il bilancino per mostrare e nascondere, per partecipare e condividere, ma fino a un certo punto. Mica si vergogna di dire che ha aspettato tre mesi la chiamata definitiva del Napoli. Ed è stato amore a prima vista, ha aggiunto in diretta tv. Se ha recitato, è stato perfetto. Il miglior interprete, questo sì, per il bel calcio"-