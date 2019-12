CdM - Aria nuova a Castel Volturno: oggi doppia seduta, non accadeva da agosto

A Castel Volturno c’è un’aria nuova, ma non è soltanto questione di vento e freddo. La strada intrapresa è il lavoro intenso: il Napoli è in ritiro da ieri e, come emerso dal confronto tra Ancelotti e i giocatori, ha la necessità di «sgobbare». Oggi addirittura doppia seduta, non accadeva da agosto, dalla settimana che portava alla trasferta di Firenze. Un modo per cercare di rialzarsi dopo le ultime difficoltà in vista della trasferta di Udine. Lo riporta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.