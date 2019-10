CdM aumenta la pressione: "Col Torino gara delicata, Napoli chiamato al riscatto!"

Torino-Napoli, una partita che vale già tanto pur non valendo nulla. Vale per la testa, per le ambizioni. Di entrambe. Lo sottolinea anche l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Certi amori non finiscono, è il caso di dire. E Mazzarri non si preoccupa neanche di nascondere i sentimenti. Stasera però sarà battaglia, il suo Toro ha un’anima e un cuore e darà filo da torcere a un avversario che ha sì un potenziale tecnico superiore, ma è chiamato però alla sfida del riscatto di gruppo dopo le ultime prestazioni non esaltanti. Dopo le frizioni (già chiarite) tra l’allenatore e il capitano Insigne. Il paradosso è che Torino-Napoli sarà una partita delicata, pur non decidendo nulla in chiave campionato".