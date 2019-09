CdM bacchetta i tifosi: "Da eroi a brocchi, troppa isteria in città dopo le sconfitte!"

"Come spesso accade nella nostra città, il dopo-sconfitta assume sempre i caratteri dell’isteria collettiva". E' così che parte l'editoriale di Franco Di Stasio sulle pagine del Corriere del Mezzogiorno, incentrato sul poco equilibrio che vige in città dopo i risultati negativi della formazione di Carlo Ancelotti: "Gli eroi di poche ore prima diventano i brocchi da criticare, allenatori plurititolati assumono le sembianze di turisti a passeggio per San Gregorio Armeno, presidenti che da produttori diventano protettori. Non va bene, ed è un segnale di una sofferenza sociale ben radicata nella nostra realtà. Chi viene quotidianamente vessato, e non ha voce in capitolo, reagisce con veemenza dove gli è consentito, non potendolo fare nel proprio contesto. Appena il Napoli perde, la sconfitta diventa disfatta, il concetto di sport viene sostituito da un furore altrimenti sconosciuto. Il turn-over, esaltato contro il Lecce, è considerato una idiozia inutile".