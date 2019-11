CdM - Calciatori si oppongono alle multe, c'è un termine ultimo per rivolgersi al collegio arbitrale

Le sanzioni, inevitabili, ma ora la volontà di ritrovare il dialogo con i giocatori e individuare una strada unica per “salvare” la stagione. Questo il pensiero del Corriere della Sera, che scrive così sulle posizioni di presidente e calciatori in vista dell'incontro chiarificatore: "Oggi a Castel Volturno l’appuntamento con la squadra, atteso con la stessa impazienza emotiva di una finale. Sì, perché il primo confronto dopo settimane di querelle a distanza e soprattutto dopo l’invio delle sanzioni a 24 calciatori, potrebbe sancire davvero la fine delle ostilità. Si cercherà innanzitutto un compromesso: la squadra sa di aver sbagliato opponendosi al ritiro ed è pronta a chiedere scusa. Ma per adesso resta la resistenza a far fronte al pagamento delle multe. I tempi per rivolgersi al collegio arbitrale e provare a mettere in atto una strategia difensiva ci sono, il 7 dicembre è il termine ultimo".