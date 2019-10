CdM - Calo realizzativo nelle ultime due stagioni: i numeri dell'involuzione nonostante il mercato

Nelle ultime due stagioni il Napoli ha avuto un calo sotto l’aspetto realizzativo. Il bomber alla Icardi non è arrivato ma l’attacco si è rinforzato con Lozano (colpo da 50 milioni complessivi) e Llorente al posto di Ounas e Verdi. In campionato il Napoli ha realizzato 18 reti come un anno fa, realizza 19.8 tiri a partita, 6.1 vanno nello specchio (il 30,8%) e solo due reti a partita in media (un gol ogni tre conclusioni verso la porta). Considerando anche la Champions, gli azzurri hanno segnato due gol in più rispetto a 12 mesi fa ma va considerato anche lo spessore degli avversari. Il centrocampo ha prodotto un solo gol con Fabian Ruiz, nella scorsa stagione lo stesso reparto esprimeva quattro reti. Lo riporta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.