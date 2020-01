CdM - Caso Milik, niente accordo per il rinnovo: fissata data nuovo incontro con gli agenti

Arek Milik può diventare un caso se non si dovesse trovare in tempi brevi l'intesa per rinnovare un contratto che andrà in scadenza nel giugno 2021. A fornine novità sull'attaccante polacco è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Il Napoli ha anche Milik con l’intesa in scadenza nel 2021 e non c’è accordo né sull’ingaggio né sulla clausola rescissoria di 100 milioni di euro, dovrebbe esserci un incontro con l’agente del centravanti polacco a ridosso di Napoli-Barcellona".