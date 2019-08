CdM - Cessioni di Giuntoli hanno creato tesoretto per grandi colpi: patrimonio da 80 mln

De Laurentiis è sempre stato chiaro: per comprare bisogna vendere. A ricordare uno dei dogmi imposti dal patron del Napoli è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che si concentra sulle ottime operazioni in uscita del club: "Il Napoli, guidato sul mercato dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli, sta portando avanti questa missione, il tesoretto, che ha reso possibili acquisti di grande spessore come Manolas e Lozano, arriva dalle uscite. 49 milioni circa entrano nelle casse del Napoli nel bilancio in corso con le partenze di Albiol, Diawara, Vinicius e altri, è programmato l’incasso di altri 31 milioni la prossima estate con i riscatti obbligatori di Rog e Inglese. Un patrimonio di circa 80 milioni che incoraggia una campagna acquisti onerosa e mette le basi anche per dare respiro al futuro del Napoli".