CdM chiama il riscatto: "Col Brescia doppio esame importante per il Napoli"

Ora il Napoli deve rialzarsi. Dopo il k.o. interno con il Cagliari, tante sono le critiche piovute sulla squadra. Ma il Brescia darà subito l'occasione per riscattarsi, sia per quanto riguarda la fase difensiva che quella offensiva. A riportarlo è il Corriere del Mezzogiorno: "L’assenza di Koulibaly porterà il Napoli ad affrontare un esame importante in fase difensiva, il Brescia ha un potenziale offensivo molto interessante con Balotelli e Donnarumma, è andato a segno finora in tutte le gare ed è reduce da un’ottima prestazione contro la Juventus. La qualità della prova nella fase di non possesso passa anche per la proposta di gioco presentata dal Napoli che contro il Cagliari ha fatto fatica a far girare il pallone velocemente".-