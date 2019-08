CdM - Chiriches al Sassuolo, manca l'intesa economica col Napoli: chiesto il '99 Tripaldelli

Chiriches al Sassuolo: manca ancora l'accordo. Sulla tratttiva per il difensore rumeno scrive così l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Non basta la partenza dell’algerino, per liberare lo slot per Llorente è necessaria la cessione di Chiriches che spinge per trasferirsi in un’altra squadra dove può avere più spazio. La trattativa tra il Napoli e il Sassuolo va avanti, non c’è ancora l’accordo. Giuntoli chiede almeno 12 milioni più bonus, il Sassuolo non va oltre i 10, il Napoli ha chiesto come contropartita Alessandro Tripaldelli, terzino sinistro napoletano classe ’99 reduce dal Mondiale Under 20 e cresciuto nel vivaio della Juventus che magari poteva essere girato in prestito altrove. Il Sassuolo ha respinto la proposta e sono andati avanti i contatti per raggiungere l’intesa".