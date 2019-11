CdM - Continuità in campionato: ADL rinnoverà suo invito alla squadra

Maggiore impegno anche in campionato. Questa una delle richieste che Aurelio De Laurentiis rinnoverà alla squadra nell'incontro in programma in giornata secondo quanto si legge sul Corriere del Mezzogiorno: "Prima il confronto, però. Il dialogo aperto e franco con il presidente ferito dall’insurrezione del 5 dicembre. De Laurentiis aveva chiesto ai giocatori lo stesso impegno mentale in campionato e in Champions, probabile che ripeta l’invito in vista del Bologna, primo appuntamento utile. Ancelotti ago della bilancia: mediatore ma anche testimone di una situazione in cui ha provato a gestire con equilibrio e resistendo alle critiche piovute anche sulla sua testa".