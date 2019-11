CdM - Delusione Manolas: altra panchina, è l'ottava assenza in 17 partite

Kostas Manolas è stato il secondo acquisto più importante dell'estate, è arrivato per sistemare la difesa, ma fin qui Carlo Ancelotti ne ha dovuto fare a meno addirittura in 8 occasioni sulle 17 partite totali disputate tra campionato e Champions League. Contro il Milan è rimasto in panchina, poiché reduce dall'infrazione al costato che continua ad infastidirlo. Fin qui soltanto 9 le sue presenze. A riportarlo è il Corriere del Mezzogiorno.