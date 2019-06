CdM - Diawara carta per arrivare a Rodrigo, ma spunta anche la pista inglese

Amadou Diawara possibile carta per arrivare a Rodrigo. Questo lo scenario delineato dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che parla della punta classe '91: "Rodrigo del Valencia è un attaccante di movimento, può far coppia con Milik, per il quale si profila il rinnovo del contratto fino al 2024. Il Napoli sta provando a far abbassare il prezzo inserendo Diawara nella trattativa, per il centrocampista classe ’97 ci sono stati contatti anche con il Wolverhampton guidato da Jorge Mendes"

Clicca qui per il NUOVO PROFILO INSTAGRAM di Tuttonapoli