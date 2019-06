CdM - Diawara carta per arrivare a Rodrigo, per Amaodu spunta anche la pista inglese

Amadou Diawara possibile carta per arrivare a Rodrigo. Questo lo scenario delineato dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che parla della punta classe '91: "Rodrigo del Valencia è un attaccante di movimento, può far coppia con Milik, per il quale si profila il rinnovo del contratto fino al 2024. Il Napoli sta provando a far abbassare il prezzo inserendo Diawara nella trattativa, per il centrocampista classe ’97 ci sono stati contatti anche con il Wolverhampton guidato da Jorge Mendes"