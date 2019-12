CdM difende Gattuso: "Napoli fragile come con Ancelotti, 3 giorni sono pochi per incidere"

Di certo non è un mago Gennaro Gattuso ed era difficile immaginare che in pochi giorni potesse già incidere sulla sua nuova squadra. Il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola difende l'allenatore azzurro: "Napoli in preda a una nuova crisi: l’ansia da prestazione che compromette la sfida con il Parma persa nei minuti di recupero e manda, pronti via, Gattuso in sofferenza. Non può essere una sua recriminazione: tre giorni sono davvero pochi per influire nella testa di una squadra che, ancora una volta e per motivi diversi da una settimana fa, si rivela fragile e vulnerabile. Così come era stato con Ancelotti".