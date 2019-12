CdM - Dimissioni Ancelotti da non escludere: le darà solo in un caso

Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, pur non facendo parte del suo consueto modus operandi, Carlo Ancelotti potrebbe valutare anche le dimissioni nel caso in cui si accorgesse di un effettivo tradimento da parte dello spogliatoio. L'allenatore ha continuato a difendere i calciatori fino al ko contro il Bologna, ma ora, se contro l'Udinese e il Genk non dovesse ricevere le risposte sperate, ecco che l'idea di dimettersi non sarebbe assolutamente campata per aria.