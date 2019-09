Cdm - Diversi big poco brillanti: Ancelotti può tenere fuori Koulibaly con la Sampdoria

Problema condizione in queste prime partite. Come riporta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, Ancelotti deve far fronte a diversi elementi che non hanno brillato e, con la Champions in arrivo, bisognerà ruotare. Tanti errori sono stati commessi anche da Koulibaly e proprio al difensore potrebbe essere concesso un turno di riposo contro la Sampdoria, preservandolo così per il Liverpool.