CdM - Dopo sei anni un altro mercato importante: spesi 105mln senza cedere i big

La filosofia del Napoli è sempre la stessa, ma la crescita del club è sempre più evidente. In questa sessione di mercato Aurelio De Laurentiis e i suoi uomini si sono dati da fare sul mercato, come sottolinea l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Centocinque i milioni spesi per le entrate (e potrebbe non essere ancora finita) considerando anche il riscatto di Ospina. L’equilibrio prima di ogni cosa, come anche la cosiddetta “altra via” scelta dal club rispetto al recente passato. Sei anni fa l’ultimo mercato “importante”: l’arrivo di Benitez coincise con l’approdo a Napoli di Higuain e dei vari Callejon, Mertens e dello stesso Albiol. In quell’occasione però il Napoli era stato costretto a sacrificare un big e Cavani andò a Parigi per 65 milioni. Oggi, e questo è l’altro aspetto significativo, il mercato non ha interessato i top player, il Napoli non ha avuto necessità di monetizzare".