CdM - Duvàn, contatti iniziati tra aprile e maggio: un osservatore del Napoli ha seguito il giocatore

L'interesse del Napoli per Duvàn Zapata non è un qualcosa nato soltanto da pochi giorni. A svelare come si è evoluto l'avvicinamento del Napoli al colombiano, ci ha pensato Il Corriere del Mezzogiorno: "Un osservatore del Napoli ha seguito molte gare interne dell’Atalanta, nel mirino non solo Castagne e Ilicic ma anche Zapata. I contatti sono iniziati tra aprile e maggio fino agli affondi dei giorni scorsi in cui il Napoli ha ottenuto il sì del colombiano".