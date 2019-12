CdM - Edo scoraggiato dopo il sorteggio: le telecamere catturano un suo labiale

La sfida al Barcellona mette ansia. Non potrebbe essere altrimenti. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola scrive: "Nasce così la reazione della delegazione napoletana al sorteggio di Nyon, composta dal segretario generale Alberto Vallefuoco, dal direttore amministrativo Antonio Saracino e dal vicepresidente Edoardo De Laurentiis, che a caldo è rimasto evidentemente scoraggiato. C’è un suo labiale catturato dalle telecamere in cui dice: siamo fuori. Reazione istintiva, naturale: il Barcellona è una delle squadre più forti al mondo".