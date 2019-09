CdM elogia Milik: "Non è efficace sotto porta? I numeri dimostrano il contrario!"

Non è sempre ben visto, Arkadiusz Milik, che comunque non ha risentito delle tante voci di mercato. L'infortunio è precedente, non è grave e ben presto sarà messo alle spalle. Intanto il Corriere del Mezzogiorno, nella sua edizione odierna, elogia l'attaccante polacco: "Il terribile doppio infortunio al crociato (destro e sinistro) non ha minato le sue certezze dal punto di vista fisico. Anzi, è tornato a combattere e soprattutto a fare il suo mestiere: i gol. Ora un altro infortunio, sicuramente meno grave, e qualche malessere della piazza che lo ama e lo odia a seconda degli errori. Non sarà un attaccante efficace sotto porta, ma i numeri dimostrano il contrario. Le voci di mercato hanno fatto il resto. Il polacco dovrà dimostrare di saper fare la differenza, di riuscire a essere il trascinatore dell’attacco che ha bisogno di punti di riferimento".