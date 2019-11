CdM - Furia dei tifosi contro la squadra, contro ADL un solo coro: "Stai vincendo solo tu"

Contestazione al San Paolo che ha preso di mira in maniera quasi totale la squadra, con un solo coro partito contro Aurelio De Laurentiis. Questo il racconto del Corriere del Mezzogiorno: "I calciatori hanno rappresentato il principale bersaglio, in una sola occasione è stato preso di mira il presidente De Laurentiis con il coro 'Stai vincendo solo tu', un’accusa al patron del Napoli che appartiene al classico repertorio del tifo di curva negli ultimi anni. I cori sono stati accompagnati sotto il profilo simbolico da qualche petardo e dal lancio di qualche monetina. Il tifo organizzato protagonista della contestazione non ha seguito l’allenamento seguito da circa 200 tifosi, quindi una percentuale minima (intorno al 2%) tra quelli che ne avevano diritto (i circa diecimila abbonati).