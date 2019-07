CdM - Futuro Hysaj, atteso l'agente a Dimaro: non decollano le trattative con Roma e Tottenham

Questione che verrà analizzata nelle prossime ore quella relativa al futuro di Elseid Hysaj, in bilico tra la permanenza e l'addio. Così scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno sul laterale albanese: "Non si sblocca la questione Hysaj, la Roma e il Tottenham hanno avuto dei contatti col Napoli ma le trattative non decollano, domani sera è atteso a Dimaro il suo agente Mario Giuffredi".