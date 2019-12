Cdm - Gattuso alza l'intensità, poi calibra la fatica: giovedì problema per Luperto

Rino Gattuso deve fare i conti anche con una condizione fisica da ritrovare. Probabilmente però solo la sosta permetterà di poter programmare un certo tipo di lavoro. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno intanto sottolinea che, dopo alcuni allenamenti molto intensi, ha voluto calibrare la fatica e ieri gli azzurri hanno lavorato soltanto in palestra. Luperto si è fermato nella seduta di giovedì per un risentimento al flessore ma recupererà per la trasferta emiliana, facendo coppia con Manolas visti i forfait di Maksimovic e Koulibaly.