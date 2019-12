CdM - Gattuso vuole il 4-3-3 per il suo Napoli: novità per Mertens, riecco Hysaj

Rino Gattuso con il suo numeroso staff (sono in sei) prova lo schema tattico (il 4-3-3), l’unico che riconosce e ritiene anche funzionale per i giocatori che ha a disposizione. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno che prova ad anticipare alcune mosse del nuovo tecnico: "Non inventa, certo. Ma rivede le posizioni. Allan vertice basso: regista anche se non ne ha le caratteristiche classiche. In mezzo, fra Fabian e Zielinski. E poi, il tridente. Quello dei due piccoli, Insigne e Callejon con Milik centrale. Il polacco è il centravanti che attacca la profondità. Mertens è tornato a sinistra, come in Nazionale, Llorente pronto a macinare minuti con la speranza di avere più chance. Farà staffetta con Milik. Novità anche in difesa, dove ieri Gattuso ha «rispolverato» nei quattro di difesa a sinistra Hysaj come terzino basso".