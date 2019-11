CdM - I cinque giorni di Carletto: due sfide decisive per il tecnico

I cinque giorni di Carletto: il film del suo passato tra San Siro e Anfield. Scrive così l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno sul momento caldo del tecnico azzurro: "Ancelotti contro il suo passato per guardare al futuro, con ottimismo. Ma anche una sorta di crocevia della stagione che potrà delineare anche nuovi scenari. Il primo banco di prova, un esame duro, sarà domani pomeriggio (ore 18) contro il Milan a San Siro. Restano due partite chiave per la stagione del Napoli che arrivano dopo la sosta e al termine di polemiche infinite. Ancelotti dovrà scavare nel profondo delle motivazioni dei calciatori per ottenere risultati e scacciare la crisi che ha portato ad un mese senza vittorie in campionato (l’ultima con il Verona il 19 ottobre scorso). Il Napoli è attualmente settimo: una vittoria servirebbe come benzina per ripartire dopo l’ingolfamento di questo periodo. Ma prima Ancelotti dovrà affrontare il suo passato e tornare nella sua casa di San Siro. E uscirne almeno indenne".