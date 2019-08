CdM - Icardi, il Napoli ha comunicato apertura sui diritti d'immagine all'entourage: la situazione

Carlo Ancelotti preferirebbe un calciatore abile tra le linee, come ha dichiarato anche in conferenza stampa, ma di certo non disdegnerebbe avere in squadra anche Mauro Icardi. E, in questo senso, importanti aggiornamenti arrivano dal Corriere del Mezzogiorno: "Se Dybala non farà saltare lo scambio con Lukaku, l’assalto ad Icardi potrebbe diventare più concreto. Il Napoli ha comunicato al suo entourage un’apertura sui diritti d’immagine: è disposto a lasciargli gli introiti del contratto che lo lega alla Nike in Argentina. Si potrebbe raggiungere un’intesa per un ingaggio di circa 6 milioni di euro".